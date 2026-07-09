Хрустящие, нежные и без чистки: что приготовить из молочных кабачков за 15 минут

Молочные кабачки — это самые молодые плоды, только начинающие наливаться соком. Их главные достоинства: тонкая полупрозрачная кожица (которую не нужно счищать), крошечные семена, почти незаметные в мякоти, и невероятно сочная, нежная текстура. Их можно есть даже сырыми. Но если хочется горячего блюда, NEWS.ru предлагает попробовать пять проверенных способов приготовления быстрых и вкусных блюд.

Жареные с чесноком — классика

Самый простой вариант. Два-три кабачка нарезать кружками толщиной 1–1,5 см, посолить, через 10 минут обсушить от влаги, обвалять в муке и обжарить до румяности. Параллельно приготовить заливку из укропа, чеснока, воды, уксуса и соли. Залить горячие кружочки и дать постоять 15–20 минут.

В омлете под сыром

Тонко нарезанные кружочки уложить в форму внахлест. Залить смесью из трех яиц и 100 г сметаны, сверху посыпать тертым сыром. Запекать 20 минут при 220°С. Получается сочный и сытный вариант для обеда или ужина.

Маринованные в пакете

На 500 г кабачков — чеснок, укроп, соль, сахар и столовая ложка уксуса. Все в плотный пакет, завязать, потрясти и оставить на 2–3 часа. Через пару часов — готовая закуска, похожая на малосольные огурцы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Хрустящие в аэрогриле

Кружки смазать оливковым маслом с чесноком, специями, готовить при 190°С 8 минут, затем посыпать сыром и подрумянить еще 4–5 минут.

Салат из сырых кабачков

Натереть или нарезать тонко, смешать с помидорами, огурцами и перцем, заправить маслом и уксусом. Полный витаминов, хрустящий, освежающий — идеально к мясу с мангала.

Что еще и главные советы

Молочные кабачки хороши в оладьях, рагу, запеканках, супах и маринованных заготовках. Их не чистят — только моют, обрезают кончики. Готовятся они очень быстро, главное — не передержать.

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