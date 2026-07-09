Жители и гости Талдомского округа смогут посетить праздник «Сенокос в Дубровках»

В субботу, 11 июля, в Доме-музее С.А. Клычкова в деревне Дубровки Талдомского округа состоится литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках», посвященный дню рождения поэта Серебряного века, уроженца деревни Дубровки Сергея Клычкова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут экскурсия по дому‑музею С.А. Клычкова, где неоднократно гостил и Сергей Есенин, мастер‑классы по народным ремеслам, народные игры и поэтические чтения. Кроме того, для них подготовят театрализованный обряд покоса травы, русские народные игры, хороводы, плетение венков, травяные чаи, фотозоны и концертную программу с участием творческих коллективов округа. Вход свободный.

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