Свободно гуляющие кошки едят не только птиц и мелких грызунов, но и множество насекомых и других беспозвоночных, пишет GOOD Magazine. Биологи Кристофер Лепчик, Дэниел Рубинофф и Джин Фантл-Лепчик изучили сотни научных работ и выяснили, что рацион таких кошек включает почти 2100 видов животных.

Исследователи проанализировали 533 публикации — от журнальных статей до отчетов ведомств и диссертаций. В список попали только материалы, где были убедительные данные о питании или охоте домашних кошек, свободно живущих на улице.

Большая часть добычи оказалась позвоночными: птицами, млекопитающими и рептилиями. Но не менее 7% видов в рационе пришлись на насекомых и других беспозвоночных. Среди них были жуки, ракообразные, паукообразные, многоножки, улитки и даже слизни.

Всего ученые смогли определить 148 видов беспозвоночных, которых ели кошки. Среди них оказались и редкие виды, включая исчезающего альдабранского кузнечика, гигантского тасманийского пресноводного рака и редкую новозеландскую ветапунгу.

Авторы подчеркивают: пока мало формальных исследований о том, насколько кошки влияют именно на популяции беспозвоночных. Главными угрозами для многих таких видов остаются пестициды, потеря среды обитания, световое загрязнение и климатические изменения. Но в отдельных местах, особенно на островах или в зонах с редкими видами, кошачья охота может стать дополнительной проблемой.