В Подмосковье с начала 2026 года диспансеризацию прошли около 2,4 млн человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе обследований врачи впервые выявили более 67 тыс. заболеваний, о которых пациенты раньше не знали. Кроме того, диагностика позволила обнаружить более 1,3 тыс. случаев онкозаболеваний», - рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Бесплатно пройти профилактический медосмотр можно в поликлинике по месту прикреплению в рамках ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на сайте «Здоровье». Также их можно будет обсудить с врачом в рамках телемедицинской консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена, чтобы оно могло отвечать всем запросам жителей.