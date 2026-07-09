Метод «красной энергии»: рассекречено ментальное упражнение спецслужб, которое мгновенно включает скрытые силы тела

Рассекреченный документ, связанный с программами армии США и ЦРУ времен холодной войны, описывал необычное упражнение, которое якобы должно было усиливать физические возможности человека, пишет Daily Mail. Речь идет о 21-страничной рабочей тетради Института Монро в штате Вирджиния, созданной в 1977 году.

В документе утверждалось, что перед резким действием — например, рывком, бегом или подъемом тяжелого предмета — человек должен закрыть глаза, глубоко вдохнуть и одновременно представить само действие и «мощную красную энергию», наполняющую тело. Затем предлагалось выдохнуть, открыть глаза и сразу выполнить движение.

Упражнение было частью программы Gateway, где использовали звуковую технологию Hemi-Sync, разработанную Робертом Монро. Предполагалось, что она синхронизирует полушария мозга и помогает войти в расслабленное, но сфокусированное состояние.

Документ также описывал другие навыки: подавление боли, улучшение концентрации, быстрый сон, экстрасенсорный шпионаж и даже мысленную подзарядку тела. Такие идеи пересекались с проектом Stargate, в рамках которого ЦРУ изучало людей, заявлявших о способности получать информацию на расстоянии при помощи силы мысли.

Важно, что публикация старого документа не доказывает эффективность этих методов. Это скорее редкий взгляд на то, какие необычные эксперименты американские ведомства готовы были рассматривать во время холодной войны.