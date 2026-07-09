В Подмосковье с начала года практику в филиалах Мособлводоканала прошли порядка 100 студентов

В Подмосковье с начала 2026 года практику в филиалах Мособлводоканала прошли порядка 100 студентов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2025 года на предприятии активно ведется работа по привлечению молодых кадров. Специалисты проводят для студентов ознакомительные экскурсии, а также организуют практику и стажировки.

К примеру, предприятие сотрудничает с Орехово‑Зуевским железнодорожным техникумом имени В. И. Бондаренко. В результате на работу пришли около 20 выпускников и студентов учреждения.

Подробная информация о прохождении практики на предприятии доступна по телефону: +7 (496) 423-03-65 доб. 173.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.