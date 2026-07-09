Более 450 решений с использованием ИИ разместили на портале «Цифровой регион»

Новые решения с использованием искусственного интеллекта были размещены на портале «Цифровой регион». Таким образом, их общее число на сайте составляет уже 464, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В июне на портале появилось 16 проектов из 13 регионов России, в том числе из Липецкой и Тульской областей, Ямало-Ненецкого АО, Ставропольского края. Они связаны с компьютерным зрением, обработкой естественного языка, распознаванием речи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение ИИ экономит ресурсы и помогает двигаться вперед.