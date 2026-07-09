Маша Распутина оформила пенсию спустя несколько лет после наступления пенсионного возраста

Исполнительница хита «Гималаи», российская певица Маша Распутина оформила пенсию, сообщает MK.RU. Артистка достигла пенсионного возраста несколько лет назад, но не торопилась с документами. Выплаты оформили только несколько месяцев назад. Сумма пенсии оказалась скромной — ₽8 тысяч.

Муж 62-летней певицы Виктор Захаров рассказал, что документы артиста подала случайно. Во время смены паспорта в многофункциональном центре (МФЦ) сотрудница заметила, что у Распутиной не оформлена пенсия. Когда они обратились в Пенсионный фонд России (ПФР), там сначала ответили, что выплаты не положены, но позже ошибку исправили, но сумма все равно удивила звездное семейство.

«А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек», — возмутился Захаров.

Надбавку в 30 тысяч рублей за звание народной или заслуженной артистки певица не получает — таких званий у нее нет.

Распутина родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Захаров стал ее вторым мужем. Брак официально зарегистрировали в сентябре 2025 года, хотя вместе они прожили уже 25 лет. За это время у них родилась дочь Мария. Также у артистки есть старшая дочь Лидия от продюсера Владимира Ермакова.

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