Аллергия во взрослом возрасте: почему она возникает и как проявляется

Лето ассоциируется с теплом, отпусками и вылазками на природу. Однако для многих жителей Московского региона этот сезон превращается в настоящее испытание: насморк, зуд в глазах, приступы чихания и кашель не дают покоя ни на даче, ни в городском парке. Особенно обидно тем, кто десятилетиями не знал проблем с цветением, а теперь вынужден запасаться антигистаминными препаратами. О том, почему аллергия может возникнуть внезапно во взрослом возрасте и как с этим справляться, корреспонденту REGIONS рассказала врач аллерголог-иммунолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Зиновьева.

Миф о «детской» болезни

Распространено убеждение, что аллергия — удел детей и подростков, а с возрастом она либо проходит, либо остается с детства. Однако статистика и клиническая практика говорят об обратном. По словам Елены Зиновьевой, поллиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит) вполне может дебютировать у человека за 30, 40 и даже 50 лет. Иммунная система — динамичная структура, и ее реактивность меняется под влиянием множества внешних и внутренних факторов.

«Для развития заболевания необходима определенная чувствительность организма к конкретному аллергену, которая может формироваться постепенно», — объяснила Елена Зиновьева.

То есть организм не вдруг решает «объявить войну» пыльце березы или полыни. Этот процесс идет годами: иммунные клетки накапливают информацию о веществе, а в какой-то момент порог чувствительности превышается, и возникает бурная реакция. И вот уже привычная прогулка по скверу оборачивается приступом чихания и слезотечения.

Почему иммунитет сдает позиции

Врач выделяет несколько ключевых триггеров, которые могут спровоцировать появление аллергии во взрослом возрасте. Наследственная предрасположенность, безусловно, играет роль, но далеко не всегда определяющую. Гораздо чаще пусковым механизмом становятся:

Перенесенные вирусные и бактериальные инфекции, которые перестраивают иммунный ответ.

Хронический стресс, снижающий адаптационные возможности организма.

Дисбаланс микрофлоры кишечника, напрямую влияющий на системный иммунитет.

Гормональные перестройки (беременность, лактация, климакс, прием гормональных препаратов).

Длительный и интенсивный контакт с аллергенами, когда их концентрация в воздухе становится критической.

Отдельная проблема — изменение климата. Более теплые зимы и ранние весны приводят к тому, что период цветения растений растягивается, а сезон пыльцы становится длиннее на 2–3 недели по сравнению с десятилетием назад. Кроме того, в городском озеленении все чаще используют растения-аллергены, и их количество в мегаполисах растет.

Грозовая аллергия: опасность в каждой молнии

Одним из самых неожиданных факторов, усиливающих аллергию, являются грозы. Во время грозы крупные пыльцевые зерна под действием влаги и электрических разрядов разрушаются на мельчайшие фрагменты — микрочастицы размером менее 5 микрон. Такие частицы не задерживаются в верхних дыхательных путях, а проникают глубоко в бронхи и легкие, вызывая мощное воспаление и спазм.

«Такие частицы могут вызывать выраженное воспаление и спазм бронхов. Особенно опасна такая реакция для людей с бронхиальной астмой или повышенной чувствительностью к пыльце злаковых растений», — предупреждает Елена Зиновьева.

После грозы у чувствительных людей могут появиться кашель, свистящее дыхание, чувство нехватки воздуха, заложенность в груди. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, и ждать, что оно пройдет само, категорически не стоит — оно может перерасти в астматический приступ.

Жара и обезвоживание: скрытые враги

Жаркая погода также усугубляет положение. Повышение температуры способствует накоплению в приземном слое воздуха раздражающих веществ (озон, продукты горения, частицы выхлопных газов). Кроме того, организм в жару теряет больше жидкости, слизистые оболочки пересыхают и хуже выполняют барьерную функцию. В результате аллергены легче проникают через эпителий и вызывают воспалительную реакцию.

«В условиях обезвоживания слизистые становятся более сухими и хуже выполняют защитную функцию, поэтому аллергены легче вызывают воспаление. У людей с аллергическими заболеваниями это может проявляться усилением насморка, кашля, раздражения глаз и общего недомогания», — поясняет иммунолог.

В такие дни врачи рекомендуют не только пить больше воды, но и по возможности сокращать время пребывания на открытом воздухе в пиковые часы, а также использовать увлажнители воздуха в помещениях.

Аллергия — не приговор, но сигнал

Хорошая новость в том, что аллергия не всегда остается с человеком на всю жизнь. У некоторых пациентов со временем чувствительность к определенным аллергенам снижается, а у других, напротив, заболевание может впервые проявиться именно после 30–40 лет. Но в любом случае появление первых симптомов — это повод обратиться к аллергологу, а не заниматься самолечением. Своевременная диагностика, правильно подобранная терапия и изменение образа жизни помогут не только облегчить состояние в сезон цветения, но и остановить прогрессирование болезни.