«Тропические» выходные: синоптики предупредили о грозах и жаре до +30° в Подмосковье

Предстоящие выходные в Московской области окажутся по-настоящему контрастными. После жаркой пятницы регион накроют сильные ливни с грозами, а местами за двое суток может выпасть до 50 мм осадков. Подробнее о погоде интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам эксперта, уже в пятницу, 10 июля, погода начнет меняться. Ночью ожидаются кратковременные дожди, а днем в регионе сохранится летняя жара.

«В Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, а на востоке Подмосковья температура местами достигнет +30…+32 градусов. При этом уже днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы», — сообщил синоптик.

Он отметил, что во время гроз ветер может усиливаться до 15 м/с. В субботу дожди станут сильнее, 11 июля осадки охватят практически всю территорию Московской области. Ночью и днем ожидаются продолжительные дожди, местами сильные, а также грозы.

«Температура немного понизится. В большинстве районов днем ожидается от +21 до +26 градусов, хотя на севере области еще возможно потепление почти до +30», — рассказал Ильин.

По его словам, при грозах возможны порывы ветра до 15–17 м/с, поэтому автомобилистам и отдыхающим на природе стоит соблюдать осторожность. Наиболее неблагоприятным днем станет 12 июля.

«В ночь на воскресенье прогнозируются сильные, а местами очень сильные дожди. В отдельных районах Подмосковья может выпасть до 50 мм осадков, что является весьма значительным количеством для такого короткого периода», — отметил синоптик.

Он пояснил, что ливни будут сопровождаться грозами, а днем осадки продолжатся, хотя температура воздуха опустится до более комфортных +19…+24 градусов. По словам специалиста, при таком объеме осадков возможно образование локальных подтоплений на дорогах и во дворах, поэтому жителям региона следует учитывать погодные условия при планировании поездок. Как отметил Ильин, уже с понедельника осадки постепенно ослабнут.

«13 июля ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди, температура составит +21…+26 градусов. Аналогичная температура сохранится и во вторник, однако дожди полностью пока не прекратятся», — заключил синоптик.

Таким образом, после жаркого начала уикенда жителей Подмосковья ждет резкое ухудшение погоды с мощными ливнями и грозами, а наиболее сложная обстановка прогнозируется в ночь на воскресенье.

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