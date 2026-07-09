В Рошале спасатели через балкон проникли в квартиру пенсионерки, нуждавшейся в помощи

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» через балкон забрались в квартиру пенсионерки, которая нуждалась в помощи. Инцидент произошел в городе Рошаль округа Шатура.

За помощью спасателей обратились местные жители. Они рассказали, что их соседка в возрасте 70 лет стоит на балконе третьего этажа и зовет на помощь. Оказалось, что у женщины деменция, она забыла, где находятся ключи, и не могла открыть дверь.

Прибывшие на место специалисты решили проникнуть в квартиру через балкон, забравшись по лестнице. Присматривающие за пенсионеркой соседи подсказали, где найти ключи. В результате входная дверь была открыта. Пенсионерку передали медикам.

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