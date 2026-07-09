Свадьба Мизулиной и SHAMAN обошлась в ₽8 млн

В День семьи, любви и верности, 8 июля, глава Лиги безопасного интернета (ЛГИ) Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сыграли закрытую свадьбу. Торжество прошло в ресторане «Большой» на Петровке в центре Москвы.

Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash, заведение закрыли на сутки для 30 приглашенных гостей, а окна зашторили, чтобы сохранить приватность. Оформление зала было роскошным, но сдержанным — с пышными пионами. В меню — блюда из основного ассортимента ресторана и элитный алкоголь. Вечер прошел без сцены, фотозон и масштабного шоу. Единственным артистом стал Григорий Лепс, который выступил по дружбе.

Стоимость мероприятия оказалась внушительной. Аренда площадки обошлась в ₽6 млн, сервисный сбор — в ₽600 тысяч. С учетом декора, цветов, работы персонала и организации итоговая сумма достигла ₽8 млн. При этом пара не стремилась к роскоши — главным было провести время в кругу самых близких людей.

Напомним, что о своих отношениях Мизулина и SHAMAN сообщили в марте 2025 года на концерте в Москве. А в ноябре того же года они тайно поженились в ЗАГСе Донецка.

Ранее стало известно, что победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс и его возлюбленная сыграли свадьбу.