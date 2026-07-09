В Подмосковье за полгода за нарушение правил пожарной безопасности в лесах выписали штрафы на ₽26 млн

Нарушителям правил безопасности в лесах Подмосковья выписали штрафы ₽26 млн

Официально

Фото: [REGIONS/Сергей Шешин]

В Подмосковье с начала 2026 года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах выписали штрафы на ₽26 млн. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«По фактам нарушений, предусмотренных статьей 8.32 КоАП РФ, на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму ₽26,71 млн», — говорится в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что этот показатель превысил результат за аналогичный период 2025 года на ₽6 млн. На текущий момент с нарушителей взыскали ₽21,5 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.

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