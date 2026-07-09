Листья желтеют, но деревья не умрут: специалист объяснила аномалию в Центральном парке Реутова

Жители Реутова обеспокоены состоянием зеленых насаждений в Центральном парке. В начале июля на многих липах и других деревьях начала желтеть и осыпаться листва, что горожане поначалу приняли за пришествие аномально ранней осени. Ситуацию для REGIONS прояснила главный дендролог города Любовь Серая.

«Липа, как и другие наши широколиственные породы, не болеет, а спасается. Сбрасывая часть кроны, дерево сознательно сокращает площадь испарения дефицитной влаги и просто пережидает стрессовый период. Это не увядание и не гибель, а естественный природный режим энергосбережения», — пояснила Серая.

По словам специалиста, последние полтора месяца стали серьезным стрессом для городской экосистемы. Причина — затяжная аномальная жара и практически полное отсутствие дождей в Московской области. Однако дендролог поспешила успокоить взволнованных горожан: деревья не погибают, а лишь адаптируются к экстремальным погодным условиям. Как только в регион вернутся дожди и спадет зной, они быстро восстановятся.

«Вегетационный период сейчас в самом разгаре, поэтому у растений впереди еще достаточно времени. С приходом дождей они начнут активно наращивать свежую зеленую массу и успеют полноценно подготовиться к предстоящей зиме», — заверила дендролог.

При этом особого внимания требуют молодые саженцы первого года посадки. Если взрослые деревья уже закалены городским климатом и справляются со стрессом самостоятельно, то молодым нужна помощь человека. Коммунальные службы организовали для них усиленный режим ежедневного полива, чтобы гарантировать приживаемость.

Любовь Серая подчеркнула, что для озеленения общественных пространств Реутова отбирают только те породы, которые генетически устойчивы к засухе и загазованности, поэтому волноваться за будущее парка не стоит.

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