Шоколад без калорий: ученые проверили, может ли запах добавить бодрости перед тренировкой

Запах шоколада между подходами может помочь сделать больше повторений в спортзале, пишет Earth.com со ссылкой на исследование в Frontiers in Physiology. В эксперименте эффект проявился даже у мужчин, которые не ели минимум 10 часов, а сильнее всего работал аромат темного шоколада.

Команда под руководством Мохамеда Нашрудина бин Нахарудина из Университета Малайи пригласила 23 умеренно тренированных мужчин в возрасте около 20–25 лет. Они выполняли разгибание ног на тренажере до отказа, а перед подходами и между ними вдыхали один из трех запахов: темный шоколад с 90% какао, молочный шоколад с 60% какао или нюхали обычную воду.

С темным шоколадом участники сделали примерно на 18 повторений больше, чем с водой. Молочный шоколад дал прибавку примерно в девять повторений. При этом вес на тренажере не менялся, а сами мужчины не сообщали, что нагрузка ощущалась тяжелее.

Исследователи считают, что дело может быть не в мышцах, а в мозге. Темный шоколад воспринимался как сигнал сытной еды: после него участники отмечали уменьшение голода и появление чувства насыщения. Молочный шоколад, вероятно, работал иначе — через приятный запах и ощущение награды.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и включало только мужчин и одно упражнение. Пока неясно, сработает ли такой прием для женщин, пожилых людей или полноценной тренировки на все мышцы тела.