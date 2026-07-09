Ушла из жизни легендарная певица Бонни Тайлер

На 75-м году жизни скончалась легендарная британская певица Бонни Тайлер, сообщает The Voice. Она умерла в больнице португальского города Фару, где проходила лечение.

Причиной смерти стали осложнения после экстренной операции на кишечнике, которую ей провели весной этого года. Организм певицы не выдержал инфекции, и врачи ввели ее в искусственную кому, но спасти не смогли.

Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года в Уэльсе. В 26 лет она стала известной благодаря песне Lost in France. Однако настоящая слава пришла к ней после того, как она перенесла операцию по удалению узелков на голосовых связках. Тогда ее голос приобрел ту самую хрипотцу, которая позже стала визитной карточкой певицы.

Пик карьеры Бонни пришелся на начало 1980-х годов. Альбом Faster Than the Speed of Night принес ей международную славу. Главный хит Total Eclipse of the Heart возглавил чарты США, Великобритании и многих других стран. В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe In Me.

Тайлер была замужем за Робертом Салливаном с 1973 года. В 39 лет она у нее произошел выкидыш, и детей у пары не было. Муж до последнего оставался рядом с певицей, поддерживая ее в борьбе с болезнью.

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