Арбузик без лапы, но с волей к жизни: как спасают медвежонка из Сочи в Клину
REGIONS: медвежонок Арбузик из Сочи с ампутированной лапой лечится в Клину
Фото: [vk.com/Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА]
В клинском парке-приюте «Земля Прайда» поделились подробностями о состоянии медвежонка по кличке Арбузик, сообщил REGIONS.
Спасенный в горах Сочи малыш пережил ампутацию задней конечности и долгое время боролся за жизнь. Несмотря на сложности, продолжает проявлять любопытство к людям и происходящему вокруг.
Арбузик был обнаружен в районе Красной Поляны в тяжелейшем состоянии — сильное истощение и травма лапы не оставляли шансов на быстрое восстановление. После транспортировки в Подмосковье ветеринары приняли решение об ампутации поврежденной конечности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и сохранить зверю жизнь.
Как сообщили сотрудники приюта, самочувствие Арбузика остается нестабильным: у медвежонка случаются периоды апатии и отказа от корма, однако поддерживающая терапия помогает купировать боли и стабилизировать состояние.
При этом зоозащитники отмечают, что пациент охотно идет на контакт с персоналом и с интересом наблюдает за посетителями. Медвежонок принимает лакомства и постепенно адаптируется к новым условиям. Врачи продолжают наблюдение и делают все возможное, чтобы не допустить обострений. Восстановление предстоит длительное, но главное, по словам специалистов, — у зверя сохраняется желание жить.
«Он сейчас очень слабый и не может ходить, но мы однозначно видим, что у него есть желание жить и то, что он дождался правильных людей, которые не оставят его без помощи», — рассказал директор «Земли Прайда» Виктор Агафонов.
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