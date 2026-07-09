Арбузик без лапы, но с волей к жизни: как спасают медвежонка из Сочи в Клину

Спасенный в горах Сочи малыш пережил ампутацию задней конечности и долгое время боролся за жизнь. Несмотря на сложности, продолжает проявлять любопытство к людям и происходящему вокруг.

Арбузик был обнаружен в районе Красной Поляны в тяжелейшем состоянии — сильное истощение и травма лапы не оставляли шансов на быстрое восстановление. После транспортировки в Подмосковье ветеринары приняли решение об ампутации поврежденной конечности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и сохранить зверю жизнь.

Как сообщили сотрудники приюта, самочувствие Арбузика остается нестабильным: у медвежонка случаются периоды апатии и отказа от корма, однако поддерживающая терапия помогает купировать боли и стабилизировать состояние.

При этом зоозащитники отмечают, что пациент охотно идет на контакт с персоналом и с интересом наблюдает за посетителями. Медвежонок принимает лакомства и постепенно адаптируется к новым условиям. Врачи продолжают наблюдение и делают все возможное, чтобы не допустить обострений. Восстановление предстоит длительное, но главное, по словам специалистов, — у зверя сохраняется желание жить.

«Он сейчас очень слабый и не может ходить, но мы однозначно видим, что у него есть желание жить и то, что он дождался правильных людей, которые не оставят его без помощи», — рассказал директор «Земли Прайда» Виктор Агафонов.

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