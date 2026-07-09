Шурыгину отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Троицкий районный суд Москвы принял решение ужесточить меру пресечения для скандально известной Дианы Шурыгиной, сообщает KP.RU. Девушку, обвиняемую в распространении порнографических материалов, отправили в следственный изолятор на два месяца. Основанием стали систематические нарушения условий домашнего ареста, под которым она находилась с 19 июня.

По данным следствия, Шурыгина пользовалась мобильным телефоном, который ей приносил новый молодой человек, проживавший вместе с ней в одной квартире. Ей было запрещено использовать любые средства связи: мобильный и стационарный телефон, интернет и почту. Однако блогер не только общалась по телефону, но и обсуждала с знакомыми детали своего уголовного дела.

Особое внимание в деле уделялось прогулкам с собакой. Следователь разрешил Шурыгиной ежедневно выходить на улицу, чтобы выгуливать пса, которого привезли из приюта по просьбе ее подруги. Утверждается, что это делалось для того, чтобы у защиты был повод ходатайствовать о прогулках, которые помогали Шурыгиной справляться с тоской и одиночеством. Следователь уверен, что эти выходы на улицу использовались для других целей.

Ранее бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной раскрыл подробности ее дела.