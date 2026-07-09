Стало известно, кто из российских артистов отказался выступать этим летом в Крыму

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и певица Елена Ваенга отменили концерты в Крыму, сообщает The Voice. Причина — проблемы с логистикой, топливом и электроэнергией. Вслед за ними выступления отменили Сергей Трофимов, группа Radio Tapok и Владимир Винокур. Григорий Лепс также отказался от концертов в Сочи и Геленджике.

Ваенга должна была выступить в Феодосии, Керчи, Симферополе, Ялте и Севастополе с 14 по 20 сентября. Представители артистки сообщили, что концерты отменены по техническим причинам, и принесли извинения за неудобства.

SHAMAN же не стал отменять выступления, а перенес их на июль 2027 года. В его гастрольный тур войдут пять концертов в Симферополе, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи.

Лепс отменил выступления в Сочи и Геленджике. Концерты, запланированные на 9 июля в концертном зале «Фестивальный» и 11 июля в «Геленджик-Арене», не состоятся. Организаторы пообещали автоматически вернуть деньги за билеты на карту покупателей.

Причины массовой отмены выступлений, как утверждают источники, связаны с перебоями в поставках топлива и электроэнергии на юге России, что делает проведение крупных мероприятий невозможным. Поклонникам артистов остается только ждать новых анонсов и надеяться, что в следующем году ситуация нормализуется.

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