Народная программа: около 150 школ и детсадов построят и отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году построят и отремонтируют около 150 школ и детских садов в рамках Народной программы «Единой России». Об этом сообщили в региональном отделении партии.

К примеру, в Серпухове ведутся работы в 3 школах и 2 детсадах. К завершению близится капремонт Липицкой школы, построенной в 1970 году. Открыть учреждение планируется 1 сентября. За 5 лет в округе обновили 13 школ и 7 детсадов, а также построили новую школу № 19 и детсад «Знайка».

В Люберцах 1 сентября откроют новый детсад на 285 мест. Его построили на территории ЖК «Егорово Парк». Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп, включая две ясельные.

«Мы стремимся к тому, чтобы молодые семьи получали все необходимое рядом с домом. В перспективе в ЖК „Егорово Парк“ появятся еще два дошкольных учреждения на 625 мест, школа на 1200 учеников и поликлиника с пунктом скорой помощи на 300 посещений в смену», — отметила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова.

Также в этом году в Люберцах откроют пять новых школ и отремонтированные гимназию № 5, детсад лицея № 3 и детсад школы № 26.

В Красногорске капитально ремонтируют гимназию № 2. Работы ведутся с опережением графика. Завершить их планируется до начала августа.

«Сегодня вместе с родителями, преподавателями проверили, как идет ремонт. Еще месяц — и начнутся пусконаладочные работы, чтобы в сентябре дети пошли в чистую, современную и безопасную школу», — рассказал местный депутат от фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

За 5 лет по Народной программе в округе построили 16 школ и 28 детсадов, а в целом в Подмосковье — построили более 300 и отремонтировали около 350 образовательных учреждений.

Жители могут направить свои предложения в новую Народную программу. Сделать это можно через сайт естьрезультат.рф, общественные приемные и по телефону 8 (800) 2008950.