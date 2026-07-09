Стало известно, во сколько обходится ремонт московского пентхауса Киркорова

Народный артист РФ Филипп Киркоров продолжает масштабный ремонт своего пентхауса в элитном жилом комплексе «Филипповский» в центре Москвы. По информации KP.RU, стоимость работ оценивается в ₽200 млн. Реконструкция длится уже третий год.

Отмечается, что причиной затянувшегося процесса стали постоянные изменения концепции интерьера. Певец недоволен работой предыдущей строительной бригады и намерен требовать компенсацию за некачественно выполненные работы.

Сейчас Киркоров привлек новую команду мастеров, которые занимаются демонтажем и возведением новых элементов. Дизайнер Диана Балашова отвечает за оформление жилых помещений и лифтового холла. В подъезде появятся зеркала с позолотой и мраморные стены.

На выставке «Арт-Россия» Киркоров пополнил свою коллекцию современного искусства. Среди приобретений — кресла с позолотой, декоративные матрешки, живописные полотна и фигурки персонажей из мультфильма «Ну, погоди!». Певец не любит антиквариат и предпочитает современное искусство. Кстати, в пентхаусе артиста живут два щенка мальтипу, болонка Сырник и чау-чау Яхонт.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов оценил возможные эстетические процедуры Филиппа Киркорова.