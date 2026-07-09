Рогатые туристы в мегаполисе: как два барана оказались на улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова местные жители стали свидетелями необычной прогулки. По тротуару, среди привычных городских пейзажей — многоэтажек и припаркованных автомобилей — неторопливо передвигались два барана. Животные с явным любопытством осматривали витрины магазинов и, судя по растерянному виду, не понимали, как оказались в шумном городе. Видео с необычными гостями появилось в канале «Наро-Фоминск» в мессенджере MAX, сообщил REGIONS.

Причина появления домашнего скота в центре города пока остается загадкой. Одна из версий — побег с частного подворья или сельхозпредприятия на окраине. Не исключен и вариант, что животных перевозили, и они сбежали во время разгрузки.

К счастью, инцидент обошелся без последствий: бараны вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Однако ветеринарный врач Анастасия Ковалева в разговоре с REGIONS предупредила, что такие выходы копытных в город чреваты неприятностями.

«Овцы и бараны — это стадные, очень пугливые животные. Попадая в абсолютно чуждую для них городскую среду с ревом моторов, сигналами машин и толпами людей, они испытывают колоссальный стресс. В состоянии паники поведение барана становится непредсказуемым: он может броситься на человека или резко выскочить под колеса. Водитель, пытаясь объехать внезапное препятствие, рискует совершить серьезное ДТП», — пояснила эксперт.

Специалист дала четкие рекомендации: не приближаться, не кормить и не гладить животных, избегать резких движений и шума, постараться не допускать их на проезжую часть, а также вызвать полицию или службу отлова. Ковалева также подчеркнула, что всю ответственность за содержание скота несет владелец, и за свободный выгул в черте города ему грозит штраф.

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