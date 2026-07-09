Не с кем пожарить мясо? Нанять друга за ₽3 тыс.: как выглядит новый летний тренд из Подмосковья

В Подмосковье набирает обороты новая профессия — компаньон для походов на шашлыки. Как сообщили REGIONS в пресс-службе «Авито Услуг», спрос на таких «специалистов» за год вырос вдвое, а Московская область стала абсолютным лидером среди регионов. Предприимчивые граждане предлагают составить компанию тем, кому не с кем отправиться на летнее барбекю, и в среднем берут за это ₽3 тыс.

В целом по России в июне 2026 года спрос на услуги шашлычных компаньонов подскочил в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом и на 34 процента к маю. Число исполнителей выросло в 2,8 раза. Параллельно в Подмосковье увеличился интерес к аренде площадок и беседок для шашлыков — плюс 32 процента, средний чек — ₽6 тыс., а спрос на выездных шашлычников вырос втрое, их услуги в среднем стоят ₽5 тыс. В «Авито Услугах» отметили, что главным в летнем барбекю остается рецепт, а чтобы мясо было сочным, нужно знать секрет идеального маринада.