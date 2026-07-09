Не каникулы, а карьера: как сотня подростков из Подмосковья проходит стажировки в Guess, Burger King и ЗАГСах

Больше ста подростков из детских домов, приемных семей и реабилитационных центров Москвы и Подмосковья проводят это лето не на каникулах, а на настоящих стажировках. При поддержке фонда «Хранители детства» они попадают в крупные компании, рестораны, ветеринарные клиники и госучреждения, чтобы попробовать профессию и заработать первые деньги. В прошлом году таких стажировок было сорок, в этом — уже за шестьдесят, а число партнеров перевалило за двадцать, передает REGIONS .

Софья из пункта временного размещения в деревне Топорково осваивает отдел маркетинга компании, владеющей пятью брендами одежды. Девушка рассказала, что ее сразу тепло встретили, и она научилась делать презентации, работать с таблицами, анализировать информацию и прокачала коммуникацию. Дарья с нарушением слуха пробует себя помощником бариста в ресторане: ее уже научили правильному проливу эспрессо и взбиванию молока, она сама готовила напитки и планирует освоить рисунки на кофе.

Директор фонда Александра Андриевских пояснила, что для ребят из непростых условий крайне важно получить поддержку на старте, и каждому стараются предложить направление по душе. Масштабировать программу позволил проект «Архитекторы будущего», поддержанный Фондом президентских грантов. Фонд обучает специалистов соцучреждений, выстраивая единую систему профориентации и социализации, охватившую уже 92 организации из 11 регионов. Корпоративное наставничество объединяет более 1200 подростков из 14 регионов, а чтобы попасть на стажировку, нужны не оценки, а желание работать и узнавать новое. Отбор идет через анкету и собеседование на мотивацию, а подготовка начинается еще в учебном году: экскурсии на предприятия, вебинары с экспертами, дистанционные курсы, по итогам которых каждый получает сертификат-пропуск на стажировку. На рабочем месте юных сотрудников сопровождают специально обученные наставники, а фонд ведет их от первого собеседования до последнего дня практики.