В Подмосковье с начала 2026 года зафиксировали снижение числа ДТП

Число дорожных аварий, а также количество жертв и пострадавших в ДТП снизилось в Подмосковье за полгода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за шесть месяцев 2026 года в регионе зафиксировали 1 419 дорожных аварий. Этот показатель на 14% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Самые частые виды аварий — столкновения и наезды на пешеходов.

За указанный период в ДТП погибли 229 человек, пострадали 1 643. По сравнению с прошлым годом это меньше на 27% и 8% соответственно.

«Мы усиливаем работу сразу по нескольким направлениям: строим новые тротуары, улучшаем видимость переходов, снижаем скоростной режим на подъезде к ним и активно ведем просветительскую работу», – рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.