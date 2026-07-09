Подмосковные стрелки стали серебряными призерами на этапе Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали две серебряные медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит с 1 по 11 июля в селе Игнатово (Московская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Антон Аристархов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) стал серебряным призером в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» среди мужчин. На первом месте оказался стрелок из Иркутской области, на третьем — представитель Архангельской области.

Кроме того, Софья Никулина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Химки) стала призером в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» среди женщин. Победительницей стала соперница из Омской области, бронзовым призером — спортсменка из Москвы.

Соревнования проходят в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» (Дмитровский городской округ) в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.