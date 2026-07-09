В Подмосковье за 1,5 года собрали и отправили на переработку более 17,5 тыс. тонн покрышек

В Подмосковье за 1,5 года собрали и отправили на переработку более 17,5 тыс. тонн старых автомобильных шин. Об этом сообщили в Московской областной думе.

«В настоящее время налажен централизованный сбор данного вида отходов, организованы соответствующие производственные процессы. Жители уже привыкли к оборудованным площадкам и контейнерам, которые появились в городах и населенных пунктах», — отметил председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В регионе сдать вторсырье можно на 54 площадках «Мегабак» и 60 сетках для сбора шин. Покрышки собирают и утилизируют 4 оператора: ООО «ЧРЗ», ООО «Дмитровский завод РТИ», ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина и ООО «Орис Пром».

В области также регулярно проводят акции по сбору шин на площадках «Мегабак». Подробная информация о них доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе в 2026 году.