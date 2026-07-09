Бюджетный перекус перед сном поможет нарастить мышцы быстрее: что нужно съесть

Многие считают, что еда перед сном автоматически превращается в лишний жир, поэтому стараются не ужинать после 18:00. Однако при регулярных тренировках и высокой физической активности небольшой прием пищи вечером может, наоборот, помочь восстановлению мышц. Нутрициолог Елена Михеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты лучше выбрать перед сном и почему ночной перекус не всегда вредит фигуре.

По словам специалиста, во время сна организм продолжает активно работать: восстанавливает поврежденные мышечные волокна, регулирует обмен веществ и использует запасы энергии. Если человек после тренировки не получил достаточно белка в течение дня, длительный перерыв в питании до утра может замедлить процессы восстановления.

«Мышцы не растут непосредственно во время тренировки — нагрузка только запускает процесс. Основная часть восстановления происходит именно в период отдыха, в том числе ночью. Для этого организму нужны аминокислоты, которые являются строительным материалом для мышечной ткани», — объяснила Михеева.

При этом эксперт подчеркнула: значение имеет не само время приема пищи, а общий баланс калорий за день. Если человек регулярно переедает, даже полезный белковый перекус перед сном может привести к набору веса.

«Жир откладывается не из-за того, что еда была съедена после определенного часа. Причина — избыток калорий. Если дневной рацион соответствует потребностям организма, небольшой прием пищи вечером не помешает поддерживать форму», — отметила нутрициолог.

Одним из лучших вариантов перед сном специалист называет продукты с медленно усваиваемым белком. Например, подойдет творог без большого количества сахара, натуральный йогурт без добавок, кефир или небольшая порция нежирного сыра. Такие продукты обеспечивают организм аминокислотами постепенно и помогают поддерживать процессы восстановления в течение ночи.

«Хороший вариант — 100–150 граммов творога или греческий йогурт. В них достаточно белка, но при этом нет большого количества быстрых углеводов. Для людей, которые активно тренируются, можно добавить немного ягод или орехов, но важно соблюдать умеренность», — рассказала Михеева.

Многие летом стараются отказаться от соли, считая, что это поможет избежать отеков и принесет пользу организму. Однако в жаркую погоду такая привычка может привести к обратному эффекту — резкому ухудшению самочувствия, падению давления и даже обмороку.