«Армия стала ему близкой и родной»: талантливый танцор стал военным и умер на СВО

Профессия военного ассоциируется с силой и мужественностью. Вряд ли кто-то, впервые глядя на старшего сержанта Александра Лаврентьева, мог подумать, что этот офицер отказался от блестящей карьеры танцора и хореографа.

Он погиб в самом начале спецоперации, седьмого марта 2022 года.

Шпагат в прыжке

Будущий военный родился в небольшом селе Кошки в Самарской области. В школе мальчик учился неважно, но винил в плохих отметках учителей. А его мать Светлана и не требовала отличных отметок.

«У нас даже был такой разговор, когда Саня жаловался, что занижают оценки. Я говорю: «Ничего страшного, мы оба знаем, какие твои знания. Пусть это будет на совести учителя, давай не будем никого обвинять». И после девятого класса, когда сын поступал в железнодорожный колледж в Самару, он сдал все вступительные экзамены, а некоторые отличники — нет», — отмечает Лаврентьева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Светланы, к ней потом даже подходили и тихо спрашивали, с кем она договаривалась, чтобы Саша поступил на бюджет. А он сделал все сам.

Однако главным делом жизни у парня была вовсе не учеба, а хореография. С первого по девятый класс мальчик ходил на танцы. Мать Лаврентьева признается, что это была ее инициатива, однако сын ее горячо поддержал.

«Я сама в детстве ходила на танцы. Так ты можешь рассказать обо всем: о любви, о радости, о слезах! Танец дарит незабываемые эмоции. И ребенку тоже очень нравилось, он нисколько не жалел, что занимается. Выступления его вдохновляли, и когда после девятого класса надо было выбирать профессию, он предложил стать хореографом», — вспоминает женщина.

Александр пришел на просмотр к самому лучшему хореографу Самары.

«Когда тот посмотрел на сына, сказал: «А ну, давай прыжок в шпагате». Ребенок сделал, а тот и рад: «Все, я его беру». Мы приехали домой, Саня был счастлив. Но я отрезвила сына: «Ты видишь, как мало зарабатывают хореографы? А будущая жена будет ревновать тебя к партнершам. Выбор за тобой, но подумай еще раз», — говорит Светлана Николаевна.

Фото: [ Социальные сети ]

Трудный выбор

И Александр действительно крепко задумался. Он даже ходил советоваться к руководителю, с которым занимался хореографией. И в итоге решил отказаться от карьеры танцора.

«Мы оба понимали, что два года досиживать до 11-го класса смысла нет. Непременно получить высшее образование цели не было. И он пошел в колледж», — объясняет Светлана.

Наша собеседница воспитывала своих детей так, что они должны были решать свои проблемы в первую очередь сами, а идти за помощью к родителям в крайнем случае. И, видимо, что-то пошло не так. На последнем курсе студент взял академический отпуск и пошел на срочную службу в армию.

«В 20 лет Саня попал в 90 танковую дивизию города Чебаркуля. Это было в 2013 году, как раз когда упал метеорит. Сын видел падение и от яркой вспышки даже потерял зрение на пару дней. А вернувшись после срочки даже не смог найти себя в мирных профессиях. Армия стала ему близкой и родной», — замечает Лаврентьева.

С тех пор Александр остался под крылом Минобороны: сначала один контракт, потом другой, а затем началась военная операция.

Быстрая смерть

Седьмого марта 2022 года шел обстрел колонны, где ехал старший сержант Лаврентьев. Александр был в конце, а, как известно, украинцы всегда обстреливают первые, срединные и последние машины в колонне. И снаряд лег рядом с БТР, в котором ехал солдат.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«Сыну попался заклинивший магазин, он попросил передать ему другой. Сослуживец рассказал, что он успел только отвернуться, чтобы передать требуемое, как Саша был уже мертв. В него попал осколок», — сокрушается мать бойца.

Командир, который был рядом и попал в госпиталь, позвонил жене Лаврентьева. Та уже передала страшную весть свекрови. Светлана не могла поверить, принять смерть сына. Она бросилась в дивизию, где служил ее сын, и потребовала подтверждения.

«Я кричала: «Я не уйду, пока вы мне точно не скажете». Тогда они по своим каналам связались с фронтовыми подразделениями и сказали, что Саши больше нет», — горюет женщина.

С тех пор жизнь нашей собеседницы разделилась на «до» и «после». Начались безрадостные дни, и даже спустя полтора года после гибели сына раны на сердце матери не затянулись.

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