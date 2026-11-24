В 2026 году жители Подмосковья подали свыше 1 тыс. электронных заявлений на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. Услуга доступна на региональном портале, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления потребуются: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, подтверждающий право собственности. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.