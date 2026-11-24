Жители Подмосковья с февраля 2026 года расшифровали с помощью искусственного интеллекта более 142 тыс. анализов, результаты появляются в приложении «Добродел здоровье» практически сразу после внесения в систему. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Там же можно быстро получить и расшифровку. ИИ-сервис помогает пациентам быстро разобраться в показателях и обратить внимание на те, что требуют дополнительного внимания», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

ИИ интерпретирует результаты исследований и формирует персональные рекомендации по выявленным отклонениям. При этом расшифровка носит рекомендательный характер и не исключает приема у медицинского специалиста.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.