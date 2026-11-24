Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 22-му пакету антироссийских санкций. В него включены меры, призванные не допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях на территории Европы.

«Это огромная проблема, с которой сталкивается Европа, поскольку в данном вопросе она разделена: правительства порой забывают об автономии спорта. Они забывают, что самое главное — это участие всех спортсменов», — приводит слова Капралоса Reuters.

На невыдачу виз российским спортсменам в ряде европейских стран отреагировали и в Международном олимпийском комитете (МОК). Представитель организации заявил Reuters, что допуск спортсменов не должен зависеть от того, какой у него паспорт, и от того, в каких отношениях находятся между собой государства.