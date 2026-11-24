Фото: [ Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО ]

Наиболее популярными госуслугами среди пользователей поколения зумеров, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х, в Подмосковье оказались те, которые связаны с транспортом, образованием, получением документов, оформлением выплаты и устройством детей в сады. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в 2026 году зумеры чаще всего оформляли на региональном портале госуслуг карту Стрелка (189,8 тыс. заявлений), запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ (113,7 тыс.), выдача выписки из домовой книги (78,9 тыс.). Кроме того, в рейтинг попали назначение выплаты на питание (21,1 тыс.) и запись в детский сад (15,6 тыс.).

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.