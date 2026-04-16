Астрологи запретили сажать и пересаживать растения 17 апреля из-за новолуния

17 апреля 2026 года — особенная дата в лунном календаре садовода и огородника. Сегодня наступает новолуние, причем оно совпадает с солнечным затмением. В 14:51 по московскому времени Луна полностью скрывается от глаз, начиная новый 29-дневный цикл. До этого момента (с вечера 15 апреля) ночное светило находилось в знаке Овна.

Новолуние — это момент, когда жизненная энергия растений падает до нуля. Соки замирают, корневая система становится максимально уязвимой, а любые травмы заживают долго и болезненно. Именно поэтому 17 апреля считается абсолютно неблагоприятным днем для любых посевов, посадок и пересадок.

Работы в огороде

Главное правило 17 апреля: никакого контакта с живыми растениями.

Семена, посеянные сегодня, скорее всего, не взойдут или дадут слабые, болезненные всходы. Пересаженные культуры будут долго болеть и плохо приживаться. Корневая система сейчас настолько чувствительна, что даже неглубокое рыхление может ее повредить.

Вместо этого день стоит посвятить организационным делам:

ревизия семян — проверьте сроки годности, рассортируйте по культурам, составьте список того, что нужно докупить;

осмотр и подготовка теплицы — проветрите помещение, уберите растительные остатки, проверьте целостность конструкций;

приведение в порядок садового инвентаря — очистите, заточите и смажьте инструменты;

составление плана грядок — продумайте схему севооборота на предстоящий сезон;

уборка участка — соберите и утилизируйте засохшие ветки и растительный мусор.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

В день новолуния лучше воздержаться от любых манипуляций с деревьями и кустарниками. Однако можно:

аккуратно удалить засохшие и поломанные ветки, если они представляют опасность (но только в крайнем случае);

осмотреть стволы на предмет трещин и повреждений коры — отметьте проблемные места для будущей обработки;

проверить опоры и подвязки молодых саженцев.

Чего категорически нельзя делать — это формирующая обрезка, прививка и любое глубокое вмешательство. Растения сейчас не восстановятся после таких процедур.

Работы с цветами

Для цветоводов 17 апреля — день строгого запрета на посевы, пересадки и деление многолетников. Даже полив лучше свести к минимуму: в новолуние корни плохо усваивают влагу, что может привести к загниванию.

Вместо этого можно:

подготовить горшки и контейнеры для будущих посадок — вымыть и продезинфицировать;

запастись грунтом — просейте и обогатите почвенную смесь для рассады;

составить план цветника — решите, какие однолетники и многолетники будете сажать в мае.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Ревизия и сортировка семян

Осмотр и подготовка теплиц и парников

Чистка и заточка садового инвентаря

Планирование грядок и цветников (севооборот, схемы посадок)

Уборка участка (сухие ветки, растительные остатки)

Проверка состояния укрытий и опор

Категорически неблагоприятно:

Посев семян любых культур

Посадка рассады, луковиц, корнеплодов

Пересадка и пикировка растений

Обрезка деревьев и кустарников (кроме экстренной санитарной)

Полив и корневые подкормки (риск загнивания)

Рыхление почвы в зоне корней

Прививка и черенкование

Важное предупреждение: 17 апреля — не просто новолуние, а еще и день солнечного затмения. Это усиливает негативное влияние на растения. В этот день лучше вообще не прикасаться к зеленым насаждениям. Зато уже с 18 апреля начнется фаза растущей Луны в плодородном знаке Тельца — отличное время для активных посадок.