Астрологи запретили сажать и пересаживать растения 17 апреля из-за новолуния
17 апреля 2026 года — особенная дата в лунном календаре садовода и огородника. Сегодня наступает новолуние, причем оно совпадает с солнечным затмением. В 14:51 по московскому времени Луна полностью скрывается от глаз, начиная новый 29-дневный цикл. До этого момента (с вечера 15 апреля) ночное светило находилось в знаке Овна.
Новолуние — это момент, когда жизненная энергия растений падает до нуля. Соки замирают, корневая система становится максимально уязвимой, а любые травмы заживают долго и болезненно. Именно поэтому 17 апреля считается абсолютно неблагоприятным днем для любых посевов, посадок и пересадок.
Работы в огороде
Главное правило 17 апреля: никакого контакта с живыми растениями.
Семена, посеянные сегодня, скорее всего, не взойдут или дадут слабые, болезненные всходы. Пересаженные культуры будут долго болеть и плохо приживаться. Корневая система сейчас настолько чувствительна, что даже неглубокое рыхление может ее повредить.
Вместо этого день стоит посвятить организационным делам:
- ревизия семян — проверьте сроки годности, рассортируйте по культурам, составьте список того, что нужно докупить;
- осмотр и подготовка теплицы — проветрите помещение, уберите растительные остатки, проверьте целостность конструкций;
- приведение в порядок садового инвентаря — очистите, заточите и смажьте инструменты;
- составление плана грядок — продумайте схему севооборота на предстоящий сезон;
- уборка участка — соберите и утилизируйте засохшие ветки и растительный мусор.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
В день новолуния лучше воздержаться от любых манипуляций с деревьями и кустарниками. Однако можно:
- аккуратно удалить засохшие и поломанные ветки, если они представляют опасность (но только в крайнем случае);
- осмотреть стволы на предмет трещин и повреждений коры — отметьте проблемные места для будущей обработки;
- проверить опоры и подвязки молодых саженцев.
Чего категорически нельзя делать — это формирующая обрезка, прививка и любое глубокое вмешательство. Растения сейчас не восстановятся после таких процедур.
Работы с цветами
Для цветоводов 17 апреля — день строгого запрета на посевы, пересадки и деление многолетников. Даже полив лучше свести к минимуму: в новолуние корни плохо усваивают влагу, что может привести к загниванию.
Вместо этого можно:
- подготовить горшки и контейнеры для будущих посадок — вымыть и продезинфицировать;
- запастись грунтом — просейте и обогатите почвенную смесь для рассады;
- составить план цветника — решите, какие однолетники и многолетники будете сажать в мае.
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
- Ревизия и сортировка семян
- Осмотр и подготовка теплиц и парников
- Чистка и заточка садового инвентаря
- Планирование грядок и цветников (севооборот, схемы посадок)
- Уборка участка (сухие ветки, растительные остатки)
- Проверка состояния укрытий и опор
Категорически неблагоприятно:
- Посев семян любых культур
- Посадка рассады, луковиц, корнеплодов
- Пересадка и пикировка растений
- Обрезка деревьев и кустарников (кроме экстренной санитарной)
- Полив и корневые подкормки (риск загнивания)
- Рыхление почвы в зоне корней
- Прививка и черенкование
Важное предупреждение: 17 апреля — не просто новолуние, а еще и день солнечного затмения. Это усиливает негативное влияние на растения. В этот день лучше вообще не прикасаться к зеленым насаждениям. Зато уже с 18 апреля начнется фаза растущей Луны в плодородном знаке Тельца — отличное время для активных посадок.