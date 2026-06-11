Овечкин назвал шестерых лучших российских игроков по отдельным качествам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предположил, каким мог бы выглядеть идеальный российский хоккеист, взяв по одному важному качеству у шести разных игроков.

От форварда «Тампы» Никиты Кучерова взял катание, от Павла Дацюка — искусство паса, бросок — от своего бывшего партнера по «Вашингтону» Александра Семина, а кистевой бросок — от Евгения Малкина из «Питтсбурга». Примером физической силы Овечкин назвал экс-нападающего Евгения Артюхина, а защитные навыки он позаимствовал бы у Михаила Сергачева из «Юты».

40-летний Александр Овечкин в настоящее время находится в отпуске. Хоккеист еще не объявил о своем решении по дальнейшей карьере. У Овечкина 1 июля заканчивается действующий контракт с «Вашингтоном».

Ранее стало известно, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский в дедлайн обменов мог сменить «Флориду» на «Каролину».