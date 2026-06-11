В Подмосковье врачи спасли пациентку, у которой щитовидная железа увеличилась в 20 раз и сдавила трахею

Специалисты МОНИКИ спасли женщину, у которой из-за новообразований щитовидная железа увеличилась в размера и сдавила трахею. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с диагнозом «многоузловой зоб». При этом состоянии в щитовидной железе развивается несколько узловых образований. На момент госпитализации объем только доступной для УЗИ части железы составлял 380 мл. Это примерно в 20 раз больше нормы — 16–18 мл.

Из-за увеличения в размерах щитовидная железа пациентки опустилась за грудину и достигла наружной оболочки сердца. Часть опухоли сместила и сдавила трахею, артерии и вены.

Женщину экстренно направили на операцию. Врачи рассекли пациентке грудину и извлекли часть опухоли.

«Это была операция на стыке хирургии шеи и грудной клетки. К сожалению, без рассечения грудины извлечь орган, врастающий в перикард и фиксированный между крупными сосудами, было невозможно», — рассказал руководитель отделения хирургической эндокринологии МОНИКИ Тимур Бритвин.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. В ближайшее время ее выпишут домой.

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