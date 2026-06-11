«Обезьяна», «коза» и «овца»: за какие еще слова можно получить штраф до ₽10 тыс.

В пылу уличной ссоры или интернет-дискуссии легко сорваться и назвать оппонента «козой», «овцой» или «обезьяной». Однако то, что кажется безобидной эмоциональной репликой, может обернуться административным делом. В каких случаях нейтральные слова приобретают иное значение и наказываются тысячами рублей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Сергей Измайлов.

Сколько стоит «неприличная форма»

Правовая основа для наказания за оскорбления в России заложена в статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Оскорблением закон признает унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

Как отметил Измайлов, санкции зависят от того, где и как было высказано оскорбление:

Личное оскорбление (часть 1 ст. 5.61 КоАП РФ) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. ₽.

Публичное оскорбление (часть 2 ст. 5.61 КоАП РФ), в том числе в интернете, социальных сетях или мессенджерах, обходится дороже: штраф составляет от 5 до 10 тыс. ₽.

«Главная сложность в том, что в законодательстве нет четкого списка слов, которые можно признать оскорбительными, поэтому в каждом конкретном случае это рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств дела, контекста и лингвистической экспертизы», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Екатерина Дятловская ]

Зоопарк как оскорбление и опасные ярлыки

Тем не менее, судебная и правоприменительная практика выработала четкие категории выражений, которые с высокой долей вероятности, по словам юриста, будут признаны оскорбительными.

Метафоры с животным миром:

обезьяна (в контексте «некрасивая, безумная и глупая»),

свинья (при ассоциации с грязью, нечистоплотностью),

осел (в смысле упрямый, тупой, глупый),

коза / овца (как указание на низшую ступень развития или глупость),

насекомые (указание на что-то мелкое, ненужное, что можно прихлопнуть одним ударом).

«Обзывание человека названием животного само по себе подразумевает его сравнением с существом, не имеющим разума, чести, совести, обладающим только животными инстинктами, либо указанием на занятие положения в схеме животного мира на самой низшей ступени развития, в отличие от человека», — пояснил Измайлов.

Ложные обвинения в преступлениях:

Навешивание ярлыков «вор», «мошенник», «жулик» на человека, который не был осужден за эти деяния приговором суда, расценивается как оскорбление, связывающее личность с возможным криминальным прошлым.

Медицинские и социальные ярлыки:

Выражения, негативно характеризующие физиологическое или социальное состояние: «дебил», «алкоголик», а также уничижительные обозначения женщин «легкого поведения» или с «низкой социальной ответственностью» тоже считаются оскорблением.

Фото: [ istockphoto.com/AntonioGuillem ]

Общеизвестная бранная лексика:

Матерные слова и их производные, а также грубая лексика с ярко выраженной негативной коннотацией («подлец», «урод») — 100-процентное оскорбление, подчеркнул эксперт.

Все решает контекст

Главная сложность квалификации оскорблений заключается в том, что одно и то же слово может быть как основанием для штрафа, так и безобидной шуткой.

«В данном случае важен контекст сообщения и все обстоятельства, связанные с конкретным высказыванием по отношению к человеку. Ведь одно и то же слово можно сказать по-разному», — подчеркнул Измайлов.

Чтобы отличить дружеский подкол от правонарушения, правоохранительные органы и суды назначают лингвистическую экспертизу. Специалисты анализируют не только само слово, но и форму и место высказывания, эмоциональную окраску, отношения между сторонами.

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