Лиза Пескова в третий раз станет мамой

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета Пескова, готовится в третий раз стать мамой. Об этом она сообщила изданию «Мнение редакции* может не совпадать».

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В 2024 году Елизавета вышла замуж за предпринимателя Даниила Ромашова. Спустя пару месяцев у пары родился сын. А в 2025-м году появился еще один ребенок.

В конце августа 2025 года Елизавета поделилась фотографиями из Турции в соцсетях. На снимках она как будто скрывала живот, из-за чего в СМИ появились слухи о возможной беременности. Теперь эти предположения официально подтвердились.

Напомним, что у Пескова пятеро детей. В 1990 году у него родился сын Николай от Анастасии Буденной. В 1994 году он женился на Екатерине Солоцинской, в этом браке родились дочь Елизавета и сыновья Михаил и Даниил. Супруги развелись в 2012 году. В 2015 году Песков женился на олимпийского чемпионке Татьяне Навке: у них есть дочь Надежда.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина впервые станет мамой.