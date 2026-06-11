Робот Светлана около 65 тыс. раз предложила жителям Подмосковья продлить электронный рецепт на лекарства

В Подмосковье помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — с начала года уже около 65 тыс. раз предложил жителям продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Бот звонит с номера +7 (498) 550-31-35. Он напоминает, что приближается дата окончания действия рецепта, и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для его продления.

Помимо этого, робот помогает вызвать врача на дом, записаться на прием, отменить или перенести запись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что первичное звено трансформируется, чтобы отвечать всем запросам жителей.