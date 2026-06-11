В ФИФА высказались об отказе выдать визу арбитру из Сомали

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение властей США запретить въезд на территорию страны арбитру из Сомали Омару Абдулкадиру Артану. Футбольного судью заподозрили в связях с террористическими организациями, не приведя весомых доказательств.

«Это неприятно. Но, опять же, мы не контролируем все. Стараемся решить все. Иногда крики и вопли дают обратный эффект. Не верьте мне, если не хотите, но мы всегда стараемся найти решения. Мы не короли мира», — заявил Джанни Инфантино.

Случай с Артаном — далеко не первый визовый скандал перед чемпионатом мира. Так, американцы не пустили в страну членов делегации сборной Ирана, проблемы с визами возникли у команды ЮАР, а иракского футболиста Аймена Хуссейна семь часов допрашивали в аэропорту Чикаго из-за фамилии.

Чемпионат мира по футболу стартует в Америке 11 июня. Ранее комментатор Константин Генич дал прогноз на матч открытия турнира, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР.