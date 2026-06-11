Предпочтения жителей Волгоградской области в выборе мороженого совпадают с общероссийской тенденцией. Согласно опросу, проведенному среди читателей «НовостиВолгограда.ру», 54 процента жителей региона отдают предпочтение классическому пломбиру. На втором месте по популярности — эскимо в шоколадной глазури, его выбрали 33 процента опрошенных. Замыкает тройку лидеров фруктовый лед — 19 процентов, сообщили novostivolgograda.ru.

Рецепт домашнего пломбира

Лето трудно представить без пломбира, и результаты опроса это наглядно подтверждают. Приготовить любимый десерт на собственной кухне проще, чем кажется. Достаточно четырех основных ингредиентов и обычной морозилки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова ]

Ингредиенты (на 500–600 граммов готового продукта):

Сливки жирностью от 33 процентов — 400 миллилитров

Сгущенное молоко (цельное, с сахаром) — 150 граммов

Желтки куриных яиц — 3 штуки

Ванильный сахар или ванилин — по вкусу

Соль — одна маленькая щепотка

Процесс приготовления:

Отделите желтки от белков. Белки для этого рецепта не понадобятся.

Смешайте желтки с ванильным сахаром и солью. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния.

В небольшую кастрюлю налейте 100 миллилитров сливок. Добавьте туда же сгущенное молоко и желтковую массу.

Нагревайте смесь на самом медленном огне, постоянно помешивая. Дождитесь появления первых пузырьков, но не доводите до кипения — иначе смесь может свернуться.

Снимите кастрюлю с плиты. Процедите заварную основу через сито, чтобы избавиться от возможных комочков.

В отдельной посуде взбейте оставшиеся 300 миллилитров холодных сливок до мягких пиков.

Аккуратно, лопаткой, соедините взбитые сливки с остывшей заварной основой. Масса должна стать однородной и гладкой.

Перелейте смесь в пластиковый или металлический контейнер с крышкой.

Поставьте будущий пломбир в морозильную камеру на 6–8 часов.

Чтобы избежать появления кристаллов льда, доставайте смесь каждые 40–50 минут и энергично перемешивайте (или взбивайте блендером). Всего потребуется 4–5 таких перемешиваний.

Ранее сообщалось, что врач-отоларинголог подтвердил некоторые убеждения о пользе мороженого во время болезней.