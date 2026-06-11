Готовим пломбир дома: всего четыре ингредиента, морозилка — и лакомство радует всю семью
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Предпочтения жителей Волгоградской области в выборе мороженого совпадают с общероссийской тенденцией. Согласно опросу, проведенному среди читателей «НовостиВолгограда.ру», 54 процента жителей региона отдают предпочтение классическому пломбиру. На втором месте по популярности — эскимо в шоколадной глазури, его выбрали 33 процента опрошенных. Замыкает тройку лидеров фруктовый лед — 19 процентов, сообщили novostivolgograda.ru.
Рецепт домашнего пломбира
Лето трудно представить без пломбира, и результаты опроса это наглядно подтверждают. Приготовить любимый десерт на собственной кухне проще, чем кажется. Достаточно четырех основных ингредиентов и обычной морозилки.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
Ингредиенты (на 500–600 граммов готового продукта):
- Сливки жирностью от 33 процентов — 400 миллилитров
- Сгущенное молоко (цельное, с сахаром) — 150 граммов
- Желтки куриных яиц — 3 штуки
- Ванильный сахар или ванилин — по вкусу
- Соль — одна маленькая щепотка
Процесс приготовления:
- Отделите желтки от белков. Белки для этого рецепта не понадобятся.
- Смешайте желтки с ванильным сахаром и солью. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния.
- В небольшую кастрюлю налейте 100 миллилитров сливок. Добавьте туда же сгущенное молоко и желтковую массу.
- Нагревайте смесь на самом медленном огне, постоянно помешивая. Дождитесь появления первых пузырьков, но не доводите до кипения — иначе смесь может свернуться.
- Снимите кастрюлю с плиты. Процедите заварную основу через сито, чтобы избавиться от возможных комочков.
- В отдельной посуде взбейте оставшиеся 300 миллилитров холодных сливок до мягких пиков.
- Аккуратно, лопаткой, соедините взбитые сливки с остывшей заварной основой. Масса должна стать однородной и гладкой.
- Перелейте смесь в пластиковый или металлический контейнер с крышкой.
- Поставьте будущий пломбир в морозильную камеру на 6–8 часов.
- Чтобы избежать появления кристаллов льда, доставайте смесь каждые 40–50 минут и энергично перемешивайте (или взбивайте блендером). Всего потребуется 4–5 таких перемешиваний.
Ранее сообщалось, что врач-отоларинголог подтвердил некоторые убеждения о пользе мороженого во время болезней.