Готовим пломбир дома: всего четыре ингредиента, морозилка — и лакомство радует всю семью

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Предпочтения жителей Волгоградской области в выборе мороженого совпадают с общероссийской тенденцией. Согласно опросу, проведенному среди читателей «НовостиВолгограда.ру», 54 процента жителей региона отдают предпочтение классическому пломбиру. На втором месте по популярности — эскимо в шоколадной глазури, его выбрали 33 процента опрошенных. Замыкает тройку лидеров фруктовый лед — 19 процентов, сообщили novostivolgograda.ru.

Рецепт домашнего пломбира

Лето трудно представить без пломбира, и результаты опроса это наглядно подтверждают. Приготовить любимый десерт на собственной кухне проще, чем кажется. Достаточно четырех основных ингредиентов и обычной морозилки.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]

Ингредиенты (на 500–600 граммов готового продукта):

  • Сливки жирностью от 33 процентов — 400 миллилитров
  • Сгущенное молоко (цельное, с сахаром) — 150 граммов
  • Желтки куриных яиц — 3 штуки
  • Ванильный сахар или ванилин — по вкусу
  • Соль — одна маленькая щепотка

Процесс приготовления:

  • Отделите желтки от белков. Белки для этого рецепта не понадобятся.
  • Смешайте желтки с ванильным сахаром и солью. Взбейте смесь венчиком до однородного состояния.
  • В небольшую кастрюлю налейте 100 миллилитров сливок. Добавьте туда же сгущенное молоко и желтковую массу.
  • Нагревайте смесь на самом медленном огне, постоянно помешивая. Дождитесь появления первых пузырьков, но не доводите до кипения — иначе смесь может свернуться.
  • Снимите кастрюлю с плиты. Процедите заварную основу через сито, чтобы избавиться от возможных комочков.
  • В отдельной посуде взбейте оставшиеся 300 миллилитров холодных сливок до мягких пиков.
  • Аккуратно, лопаткой, соедините взбитые сливки с остывшей заварной основой. Масса должна стать однородной и гладкой.
  • Перелейте смесь в пластиковый или металлический контейнер с крышкой.
  • Поставьте будущий пломбир в морозильную камеру на 6–8 часов.
  • Чтобы избежать появления кристаллов льда, доставайте смесь каждые 40–50 минут и энергично перемешивайте (или взбивайте блендером). Всего потребуется 4–5 таких перемешиваний.

Ранее сообщалось, что врач-отоларинголог подтвердил некоторые убеждения о пользе мороженого во время болезней.

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