Стало известно о тайной встрече принцессы Дианы и Кеннеди-младшего в отеле Нью-Йорка

В декабре 1995 года в нью-йоркском отеле Carlyle произошла встреча, о которой долгое время ходили лишь слухи. Как пишет People, принцесса Диана и Джон Кеннеди-младший, сын президента США, встретились в строжайшей тайне.

Отмечается, что, чтобы избежать внимания прессы, Кеннеди проник в отель через черный ход. Его встретил личный секретарь принцессы, Патрик Джефсон, и проводил в номер Дианы.

Сам Джефсон позже описал атмосферу встречи как «нечто вроде игры в прятки». Разговор проходил за чашкой кофе, в теплой и непринужденной обстановке. Кеннеди, который в то время возглавлял молодой журнал George, предложил Диане появиться на обложке издания. Однако принцесса вежливо отказалась.

Как отмечает издание, Джефсон посоветовал принцессе не давать такого знака одобрения, который мог бы быть неверно истолкован. Диана согласилась, но намекнула, что готова вернуться к этому разговору позже, например, к 50-му или 100-му номеру журнала.

По словам очевидцев, между принцессой и Кеннеди ощущалась легкая флиртующая нотка. Джон выглядел человеком, ищущим поддержки и одобрения, а Диана, которая обладала уникальным даром располагать к себе, быстро завоевала его симпатию.

Эта встреча, окутанная завесой тайны, остается одним из самых интригующих эпизодов в биографиях двух легенд XX века. Ни один из них не дожил до того момента, чтобы рассказать об этом подробнее.

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