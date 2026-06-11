Адское пекло и грозы: какой будет погода на праздниках в Подмосковье

Праздничные выходные 12-14 июня, приуроченные ко Дню России, принесут в столичный регион жару выше +30 градусов. Подробный прогноз на ближайшие дни для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составил синоптик Александр Ильин.

Днем в пятницу, 12 июня, в Москве и Подмосковье ожидается южный ветер с порывами до 5-10 м/с, переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. В столице воздух прогреется до +31…33 градусов, по области — до +28…33.

«Небольшой дождь продолжится ночью с 12 на 13 июня, средняя температура по столичному региону составит +13…18 градусов. Днем в Москве и области возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с. Температура в столице достигнет +28…30 градусов, в Подмосковье +26...31», — сообщил синоптик.

Кратковременные дожди также ожидаются в ночь на воскресенье, температура воздуха составит +12…17 градусов. С 14 июня жара в Московской области начнет спадать, столбики термометра опустятся до +21…26 градусов. Также ожидаются грозы с порывами ветра до 15 м/с, предупредил Ильин.

Днем в понедельник столбики термометра опустятся до +20…25 градусов, во вторник — до +16…21. По данным метеоролога, начало рабочей недели пройдет с кратковременными дождями.

Провести предстоящие праздничные выходные жители Подмосковья могут не только на пляжах. В День России в регионе пройдет множество торжественных мероприятий, подробнее — в афише.