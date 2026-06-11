Восемь участников из Подмосковья успешно сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

Восемь представителей Подмосковья успешно сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки по итогам весенней сессии. Комплекс ТехноГТО — часть Национальной технологической олимпиады и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей», «Движением Первых» и НИУ ВШЭ.

Сессия очной сдачи ТехноГТО проходила с марта по май. В ее рамках участники сдавали нормативы по 13 направлениям от кибербезопасности и электроники до технологий связи и блогинга. В Подмосковье нормативы сдавали на площадках Новой Черноголовской школы в Черноголовке, СОШ № 9 в Чехове и Учебно-производственного центра «УНИТЕХ» в Химках.

В результате золотые значки получили 299 человек из 39 регионов, в том числе жители Подмосковья: Максим Воронов, Михаил Гаврилов и Арсений Фролов из Черноголовки, Петр Гайсин из Мытищ, Сергей Драй из Королева, Анастасия Орлова из Чехова, Наталья Сарапулова из Ивановского и Софья Шамшурина из Щелково.

Обладатели золотых значков смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.