Издание USA Today раскритиковало организацию чемпионата мира по футболу

Газета USA Today опубликовала материал, посвященный началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Обозреватель издания Нэнси Армор заявила, что Америка проиграла турнир еще до его начала.

Журналистка написала, что никакие спортивные результаты не изменят того факта, что Соединенные Штаты показали себя уродливой нацией, жадной и преисполненной ненависти, власти которой отказываются видеть мир таким, каков он есть.

Армор перечислила скандалы, случившиеся еще до начала мундиаля. Они связаны с завышенными ценами на билеты и отказом в выдаче виз ряду участников. Так, власти не пустили в страну сомалийского арбитра Омара Абдулкадира Артана, заподозрив его в связях с террористическими организациями. Без виз остались и несколько членов иранской делегации.

Журналистка подчеркнула, что США не воспользовались шансом напомнить о себе как о «силе добра», а вместо этого показали себя с наихудшей стороны и, таким образом, уже проиграли чемпионат.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира самым успешным в истории еще до его начала.