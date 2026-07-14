Атака БПЛА на регионы России 14 июля 2026: последние новости, сколько сбили

В ночь с 13 на 14 июля 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Соответствующие данные в утренние часы 14 июля опубликовало Министерство обороны РФ. Атака затронула обширную территорию от южных границ до Поволжья, а также акватории Азовского и Черного морей.

На земле зафиксированы возгорания на инфраструктурных объектах и повреждения жилого сектора, в Краснодарском крае есть один пострадавший. В ряде городов и районов вводились и отменялись режимы угрозы. Ниже — систематизированная информация по регионам и последствиям, основанная исключительно на заявлениях официальных лиц.

География отраженной воздушной атаки

Сводка Минобороны РФ

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты в следующих субъектах (временной промежуток — с 20:00 мск 13 июля до 08:00 мск 14 июля):

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская и Тульская области;

Московский регион (Москва и Московская область);

Краснодарский край;

Республика Крым и Республика Башкортостан;

акватории Азовского и Черного морей.

Всего, как уточняется в сообщении, уничтожено 288 БПЛА самолетного типа.

Уточнения от региональных властей

Губернаторы ряда областей привели более детальную статистику по своим территориям:

Ростовская область — около 20 беспилотников ликвидированы в Таганроге, а также в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах. Данные приводятся главой региона Юрием Слюсарем.

Воронежская область — за минувшие сутки силами ПВО уничтожено три БПЛА (губернатор Александр Гусев).

Тульская область — в общей сложности за ночь сбито 7 беспилотников; ранее губернатор Дмитрий Миляев информировал об уничтожении 4 аппаратов, позднее цифра была скорректирована в сторону увеличения.

Последствия на земле: Краснодарский край

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Северском районе Кубани. Здесь, по словам главы района Алексея Чеверева, в результате массированного налета есть пострадавший — ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В оперативном штабе Краснодарского края конкретизировали:

Обломки сбитых БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.

На территории двух предприятий зафиксировано падение фрагментов; в одном из случаев произошло возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (информация подтверждена краевым оперштабом).

В частном секторе повреждены крыши, фасады, оконные проемы и ограждения нескольких домов.

В одном из многоквартирных домов пострадали стекла, входная дверь и потолочное покрытие в квартире.

Зафиксированы повреждения здания на железнодорожном переезде.

В станице Смоленской обломки упали на приусадебный участок (огород).

На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения фрагментов возникли локальные возгорания, которые были оперативно потушены.

Все экстренные и спасательные службы, по данным властей, работают на местах.

Атака на промзону в Башкирии

В Республике Башкортостан, по сообщению главы региона Радия Хабирова, отражена массовая атака БПЛА, нацеленная на промышленную зону города Салавата. Пострадавших нет. Однако зафиксированы очаги задымления, вызванные падением обломков сбитых аппаратов. В настоящее время оперативные службы приступили к ликвидации последствий.

Другие регионы: отражение атак и режимы угрозы

Херсонская область

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что за ночь мобильные огневые группы и средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территорией области. В своем канале он отметил, что военные круглосуточно обеспечивают защиту воздушного пространства, прикрывая жителей, дороги и критическую инфраструктуру.

ДНР (система «Купол Донбасса»)

В штабе обороны Донецкой Народной Республики уточнили, что за прошедшие сутки системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено 15 дронов противника (силами ПВО и сводных мобильных огневых групп). Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 ликвидированных аппаратах.

Ситуация на курортах Кубани

В Анапе мэрией курорта была объявлена угроза атаки БПЛА, соответствующее предупреждение опубликовано в официальном канале.

В Геленджике угроза впоследствии была отменена. Глава города Алексей Богодистов подтвердил, что опасность для жителей и гостей курорта снята.

Материал подготовлен на основе официальных заявлений Министерства обороны РФ, региональных губернаторов и оперативных штабов, опубликованных в период с 13 по 14 июля 2026 года.