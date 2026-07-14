БПЛА везли в испанской плитке: ФСБ предотвратила теракт в Московской области

Спецслужбы заманили диверсантов в оперативную ловушку и ликвидировали пособника, перевозившего гексогеновые заряды из Европы под видом испанской плитки. Об этом пишет KP.RU.

Международный маршрут контрабанды взрывчатки

Федеральная служба безопасности Российской Федерации раскрыла подробности сорванной спецоперации украинских спецслужб, целью которой было уничтожение ведущего предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Для реализации теракта организаторы разработали сложную логистическую схему: 35 боевых FPV-дронов, настроенных в Киеве, спрятали в 18-тонную партию испанской плитки.

Груз на паллетах следовал через европейские города: из Братиславы (Словакия) в Седльце (Польша), затем через Брест (Беларусь) в Подмосковье. Российская разведка вела плотный контроль за перемещением контрабанды с самого начала маршрута. Чекисты сознательно не вмешивались на этапе транспортировки, чтобы выявить всех участников агентурной сети на территории России.

Ликвидация пособника и задержание исполнителей

Для маскировки груза завербованный гражданин России снял ангар и заказал туда строительные материалы. При задержании этот пособник-арендатор оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был ликвидирован на месте. Обустройством базы занимались двое граждан Молдовы — 40-летний Виктор Пирлога и 31-летний Аурел Калос, которые провели интернет и установили камеры наблюдения по указанию кураторов.

Непосредственным исполнителем теракта оказался бывший боец ЧВК «Вагнер», ранее судимый на 20 лет за убийства и грабежи и получивший амнистию в 2022 году. Под контролем скрытых камер спецслужб он распаковал и активировал беспилотники, каждый из которых нес по 4 килограмма взрывчатки на основе гексогена и был оснащен канадской системой защиты от РЭБ. Сразу после запуска летательные аппараты были уничтожены спецподразделением ФСБ. Самого наемника задержали при попытке скрыться. На допросе он признался, что нашел криминальную работу через телеграм-канал ради крупного денежного вознаграждения.