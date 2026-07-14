В Пушкино завершат капитальный ремонт детского сада «Ручеек»

В подмосковном Пушкино в 3-м Акуловском проезде завершается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, строительная готовность объекта превысила 95 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский уточнил, что специалисты завершают фасадные и отделочные работы, установку детских игровых комплексов, благоустройство территории. Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Здание построили в 1962 году, его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. В нем обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.