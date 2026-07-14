Аргентина выбрала на матч с Англией синюю форму: в такой 40 лет назад Марадона обыгрывал британцев

Сборная Аргентины выйдет на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против Англии в синей форме, сообщает La Nacion. Южноамериканцы не случайно выбрали запасной комплект и согласовали его с ФИФА.

Выбор синего цвета продиктован историческими параллелями. 40 лет назад на чемпионате мира в Мексике Аргентина встречалась с Англией в четвертьфинале и обыграла соперника со счетом 2:1. Тогда у аргентинцев была именно синяя форма.

Тот матч навсегда вошел в футбольную историю благодаря двум голам Диего Марадоны. Великий аргентинец забил первый гол рукой, арбитр этого не заметил, а ВАР тогда не было и в помине. Позже Диего назвал гол «Рукой Бога». Вскоре Марадона забил второй мяч, обыграв полкоманды англичан. Это чудо в исполнении Диего получило название «Гол века». Англичане ответили мячом Гари Линекера, но Аргентина удержала победу, а затем выиграла чемпионат.

Матч Англия — Аргентина пройдет 15 июня в Атланте.

Ранее испанский вингер Ламин Ямаль рассказал о своих ощущениях перед полуфинальным матчем с Францией.