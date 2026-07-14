Карта боевых действий в зоне СВО 14 июля 2026: последние новости, сводка Минобороны РФ
Вооруженные силы Российской Федерации в ночное время суток осуществили серию скоординированных групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Как официально сообщили в Министерстве обороны РФ, для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Все назначенные объекты инфраструктуры военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистические узлы противника были успешно поражены, пишет ТАСС.
Удары по военным предприятиям Киева
Под удар попали ключевые промышленные мощности, задействованные в разработке, сборке и обеспечении высокотехнологичного вооружения для нужд ВСУ.
- Завод «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»). Поражено одно из ведущих предприятий оборонного сектора Украины, специализирующееся на производстве и сборке боевых частей для беспилотников и ракетных комплексов различного типа. Объект также выполнял роль крупного логистического хаба для распределения бронетехники и БПЛА, где осуществлялось централизованное хранение и переработка взрывчатых веществ.
- ГП «Радиоизмеритель». Зафиксировано точное попадание по агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности. Завод являлся главным поставщиком электронных компонентов, узлов и агрегатов для создания украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7, FP-9, а также управляемых ракет «Нептун-МД». Помимо этого, на мощностях предприятия производились СВЧ-компоненты для нужд авиации и навигационно-посадочное оборудование.
Поражение портовой инфраструктуры в Одесской области
Параллельно российские войска дезорганизовали логистические цепочки снабжения группировок ВСУ, нанеся удары по объектам приморской инфраструктуры.
- Порт Южный. Уничтожены специализированные объекты, задействованные в интересах украинской армии, включая семь крупных резервуаров, использовавшихся для разгрузки, перевалки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ).
- Морской транспорт. В границах порта Южный поражен сухогруз, выполнявший доставку военных грузов для нужд ВСУ.
- Перехват на маршруте. В акватории Черного моря точечным ударом поражен танкер снабжения во время совершения перехода из порта Черноморск в направлении Одессы.